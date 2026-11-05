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Мінрегіон запустив офіційний сайт у тестовому режимі

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Мінрегіон запустив офіційний сайт у тестовому режимі

Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України запустило офіційний сайт у тестовому режимі.

"Наша мета – зробити інформацію про роботу Міністерства відкритою, доступною та зручною для кожного", – зазначають у пресслужбі.

Сайт адаптований для використання на комп'ютерах, планшетах і смартфонах.

Наразі сайт працює у тестовому режимі, його продовжують наповнювати матеріалами, оновлювати інформацію, розширювати функціональність і вдосконалювати зручність користування.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#мінрегіон #сайт
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