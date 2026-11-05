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Зеленський допустив можливість зміни керівництва "Київводоканалу" через темпи роботи

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що менеджмент "Київводоканалу" за потреби слід змінити через недостатньо оперативну роботу на тлі проблем з енергопостачанням у столиці.

"Водоканал повинен працювати не так. При всій повазі до людей. Я їх не знаю. Вони повинні працювати більше, швидше. Якщо треба міняти менеджмент водоканалу, хай міняють", – сказав Зеленський в інтерв'ю ТСН.

Він зазначив, що Київ перебуває в найскладнішій ситуації з енергопостачанням. За його словами, внаслідок російських ударів були порушені зв'язки між об'єктами генерації та столицею, тому навіть за наявності електроенергії в загальній енергосистемі її не вдається передати споживачам у Києві.

Президент також повідомив, що ремонтні бригади щодня працюють над відновленням енергопостачання.

Зеленський навів приклад перекриття дороги мешканцями через тривалу відсутність електроенергії. За його словами, після того як поліція допомогла залучити працівників до ремонту енергетичного об'єкта, люди побачили, що роботи розпочалися, і розблокували рух.

 

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#київ #водоканал #зеленський
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