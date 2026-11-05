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Зеленський працює над пакетом забезпечення України засобами ППО та боєприпасами на шість місяців

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Зеленський працює над пакетом забезпечення України засобами ППО та боєприпасами на шість місяців

Президент України Володимир Зеленський заявив, що працює над пакетом забезпечення України засобами ППО та боєприпасами на шість місяців.

"Якщо ми не вирішимо питання Patriot – нам буде дуже складно, і це питання можуть вирішувати деякі європейці, деякі країни поза Європою, і, безумовно, Сполучені Штати Америки. Це завдання номер один", – сказав Зеленський в інтерв'ю ТСН.

Він зазначив, що йдеться про забезпечення України ракетами для систем Patriot, а також справними літаками F-16 із відповідним озброєнням, зокрема 20-мм боєприпасами.

"Ми працюємо над тим, щоб зараз забезпечити 6 місяців для України. Я працюю над таким пакетом", – сказав президент.

За його словами, Україна використовує 5-6 тис. 20-мм боєприпасів на день.

"Але маємо мати такий запас, ставимо для себе таке завдання. Зробити неймовірне – забезпечити пакет на 6 місяців, робити все для цього. Це і наявність, і фінансування", – наголосив Зеленський.

Він зауважив, що залучити фінансування наприкінці року складно, оскільки бюджетний рік у деяких партнерів уже завершився, і вони планують витрати на наступний рік.

 

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#ппо #боєприпаси #зеленський
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