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Україна не отримала передбачені попередніми домовленостями США $16 млрд допомоги – Зеленський

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Україна не отримала передбачені попередніми домовленостями США $16 млрд допомоги – Зеленський
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримала $16 млрд допомоги США, передбаченої попередніми домовленостями та рішеннями.

"Треба піднімати питання, що з минулих домовленостей і з минулих рішень 16 мільярдів були зупинені, і 16 мільярдів було не дано. Як би там не було, і ми вдячні за все, що було дано, але, як мінімум, за ці гроші Україна повинна боротися", – сказав Зеленський в інтерв'ю ТСН.

Він зазначив, що Україна має швидко вибудовувати діалог із новою політичною інфраструктурою США, зберігаючи двопартійну підтримку.

"Розуміючи перерозподіл сил, треба правильно побудувати діалог. Діалог повинен принести нам, я вважаю, що зараз в нас можуть зрости шанси отримати додаткову допомогу від США", – сказав президент.

 

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#сша #допомога #зеленський
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