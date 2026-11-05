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Зеленський сподівається на посилення підтримки України з боку Конгресу США після виборів

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Зеленський сподівається на посилення підтримки України з боку Конгресу США після виборів
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що результати виборів у США забезпечать баланс влади, за якого Конгрес посилить фінансову та військову підтримку України, що може вплинути на рішення Володимира Путіна продовжувати війну.

"Ми маємо двопартійну підтримку. Я вдячний і демократам, і республіканцям за це. Але під час виборів демократи дуже чітко говорять про підтримку України, про надання Україні допомоги. На мій погляд, ці ланки були трохи втрачені між Америкою та Європою за останні два роки. А цей союз для нас дуже важливий, бо без нього зупинити Путіна дуже складно. І тому надія на те, що тепер буде такий баланс влади, що нас будуть більше підтримувати", – сказав Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF.

За його словами, під час виборчої кампанії представники Демократичної партії давали сигнали щодо фокусу на війні Росії проти України.

"Якщо Конгрес почне говорити про сильну фінансову підтримку або підтримку України зброєю – таку, яку, наприклад, сьогодні демонструє Європа, це буде позитив. Цей позитив буде впливати на Путіна, і він буде думати про те, чи є йому сенс воювати далі", – наголосив Зеленський.

Він додав, що посилення американської підтримки може наблизити Україну до можливих переговорів і миру.

 

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#конгрес #підтримка #зеленський
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