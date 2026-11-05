Мобільні пункти ДСНС будуть розгортатися у районах, де є тривалі перебої з електропостачанням – МВС

Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський повідомив про розгортання мобільних пунктів надання допомоги Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у районах з тривалими (понад 24 години) перебоями в електропостачанні; кожен із таких пунктів забезпечать генератором та тепловими гарматами.

"Мобільні пункти надання допомоги ДСНС будуть розгортатися у районах, де є тривалі перебої з електропостачанням. Уже завтра регіональні підрозділи ДСНС отримають новий алгоритм реагування на тривалі відключення світла", – написав він у Телеграмі у четвер увечері за підсумками наради з головою ДСНС Андрієм Даником.

За словами Вигівського, в районах населених пунктів, де проживають більш як 30 тисяч родин і понад 24 години відсутнє електропостачання, будуть невідкладно розгортатися мобільні пункти допомоги населенню. Кожен із таких наметів буде забезпечений генератором та тепловими гарматами – щоб люди могли зарядити гаджети й зігрітися. Отримати допомогу завжди можна й у будь-якому територіальному підрозділі ДСНС або поліції.

"Також задля безпеки громадян доручив керівництву Національної поліції України організувати постійну присутність екіпажів поблизу таких пунктів", – додав Вигівський.

"Щоденний терор росії спрямований на унеможливлення нормального життя цивільних. Підрозділи системи МВС готові до реагування на ці виклики задля підтримки людей", – наголосив міністр.

Джерело: https://t.me/I_Vyhivskyi/521