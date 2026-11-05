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Україна та Словаччина домовилися про співпрацю щодо впровадження "єЧерги" на словацькому боці кордону – Мінінфраструктури

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Україна та Словаччина домовилися про співпрацю щодо впровадження "єЧерги" на словацькому боці кордону – Мінінфраструктури

Україна і Словаччина домовилися щодо співпраці у впровадженні "Електронної черги перетину кордону" ("єЧерги") на словацькому боці кордону, що в результаті дозволить спільне управління транспортними потоками по обидва боки кордону та зменшення фізичного очікування перед пунктами пропуску.

"Словаччина стане першою країною, з якою Україна офіційно закріплює наміри щодо розвитку та впровадження єЧерги за кордоном", – повідомило Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України у телеграм-каналі у четвер.

Зазначається, що лист про наміри щодо впровадження системи "єЧерга" на словацькому боці кордону підписали перший заступник міністра Сергій Деркач та державна секретарка Офісу віцепрем'єр-міністра Словаччини Алена Сабелова.

У міністерстві пояснили, що домовленості також передбачатимуть обмін досвідом цифровізації прикордонних процедур та співпрацю для підвищення пропускної спроможності пунктів пропуску.

Серед іншого, така співпраця дозволить спільну роботу над модернізацією прикордонної інфраструктури та пошук можливостей фінансування спільних проєктів.

"Це важливий крок до спільного управління транспортними потоками по обидва боки кордону. Ми зацікавлені в тому, щоб цей інструмент працював у взаємодії з нашими європейськими партнерами, а перетин кордону ставав зручнішим для бізнесу", – наголосив у релізі Деркач.

Передбачатиметься, що наступним кроком буде проведення оцінки технічних можливостей впровадження єЧерги на словацькій стороні та підготовка окремої угоди.

 

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Транспорт/Телеком
Редактор · Політичні новини
#кордон #єчерга #словаччина
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