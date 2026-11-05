Поляницька громада акумулювала 72% туристичного збору Івано-Франківської області

Туристичний збір Івано-Франківської області за 10 місяців 2026 року склав 49,55 млн грн, 72% турзбору області акумульовано у Поляницькій громаді, повідомили у відділі туризму Івано-Франківської облдержадміністрації.

Утончюється, що зібраний за підсумками січня-жовтня 2026 року турзбір на 22% більше, ніж за 10 місяців минулого року і на 7% більше річного показника 2025 року.

Найбільші надходження має Поляницька громада – 35 млн 734,8 тис грн, що складає 72% обласного. У Яремчанській зібрали 5,8 млн грн, Івано-Франківській 3,7 млн грн, Ворохтянській 1,6 млн грн, Верховинській 738,8 тис грн, Богородчанській 336 тис грн, Коломийській біля 303 тис грн, Косівській 262 тис грн, Зеленській біля 167,5 тис грн, Кутській 148 тис грн.

У відділі туризму зазначають, що вперше за роки моніторингу Коломийська громада випередила за надходженнями Косівську громаду.