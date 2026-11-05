Ігнат заявив про непричетність військових Повітряних сил ЗСУ до бійки у Словаччині

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що військовослужбовці Повітряних сил ЗСУ не причетні до бійки у м.Тренчин (Словаччина), внаслідок якої один чоловік помер від поранення.

"Ані пілоти, ані інший авіаційний персонал наразі не проходить навчання в Словаччині. Чимало українських військових проходять льотний вишкіл за кордоном, однак не у Словаччині", – сказав він.

Раніше словацькі видання Nový Čas та Pluska писали, що у місті Тренчин в одному з готелів виник конфлікт між двома українськими військовими з авіапідрозділу, які проходять там навчання (за даними медіа, йдеться про представників Повітряних сил ЗСУ). Під час бійки 53-річний військовослужбовець завдав своєму ровеснику та колезі смертельного ножового поранення. Постраждалого намагалася врятувати бригада швидкої допомоги, проте він помер від отриманих травм під час транспортування до лікарні. Обставини та причини конфлікту наразі з'ясовуються, додали у ЗМІ.