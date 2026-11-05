Румунія офіційно передала Україні головування в Центральноєвропейській ініціативі

У Бухаресті відбулася урочиста церемонія передачі головування в Центральноєвропейській ініціативі від Румунії до України. У заході взяв участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який окреслив ключові пріоритети українського головування на наступний рік, повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

"Я приїхав сюди не за співчуттям, а за співпрацею та партнерством. Ми засвоїли уроки цієї війни, маємо унікальний бойовий досвід і найсучасніші технології. Ми готові ділитися всім цим із Румунією та іншими державами – учасницями Центральноєвропейської ініціативи задля зміцнення спільної безпеки", – підкреслив Сибіга.

Він відзначив унікальну роль Центральноєвропейської ініціативи як найстарішого та найбільшого формату регіональної співпраці, який об'єднує 16 держав Центральної та Південно-Східної Європи та сприяє поглибленню політичного діалогу, практичного партнерства і європейської інтеграції, так наголосив, що головним завданням стане зміцнення регіональної безпеки та консолідація міжнародних зусиль заради припинення російської агресії й досягнення справедливого і тривалого миру в Європі.

"Головування України буде зосереджене на нашій спільній безпеці. Сьогодні в Європі немає важливішого завдання, ніж припинення російської агресії проти України. Всеосяжний, справедливий і тривалий мир є основою довгострокової безпеки та стабільності в Європі й усіх державах-членах ЦЄІ", – заявив глава МЗС.

Сибіга відзначив важливість принципової позиції держав-членів ЦЄІ та організації загалом для прискорення мирних зусиль, досягнення повного припинення вогню або часткової деескалації, повернення викрадених Росією українських дітей, повноцінного використання "Шляхів солідарності" та відновлення свободи судноплавства в Чорному морі.

Міністр окремо звернув увагу на намір України використати головування в Центральноєвропейській ініціативі для пришвидшення спільного просування країн регіону на шляху до членства в ЄС.

"Найближчі роки стануть роками розширення Європейського Союзу. Ми прагнемо використати наше головування для сприяння цьому процесу та його прискорення. Україна, Молдова та наші партнери із Західних Балкан посилять Європейський Союз як повноправні держави-члени", – зазначив Сибіга.

Серед інших пріоритетів українського головування глава МЗС визначив розвиток регіональної взаємопов'язаності, енергетичної безпеки, інфраструктури, торгівлі та відновлення, а також посилення співпраці у сферах кібербезпеки та протидії дезінформації.