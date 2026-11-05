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Меланія Трамп заявила, що Україна та РФ у жовтні підписали угоду про її посередництво щодо припинення вогню в Олешках

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Меланія Трамп заявила, що Україна та РФ у жовтні підписали угоду про її посередництво щодо припинення вогню в Олешках
Фото: https://pbs.twimg.com/

Перша леді США Меланія Трамп заявила, що Україна та Росія підписали письмову угоду про її роль як надзвичайного посередника для припинення вогню в Олешках Херсонської області та проведення гуманітарної операції.

"Ми на кожному етапі працювали з російською, з українською командою, до самісінького кінця. Росія і Україна підписали угоду двома мовами у п'ятницю 23 жовтня 26-го року" – сказала вона під час виступу у Білому Домі у четвер.

Вона повідомила, що ще у вересні дізналася про складну гуманітарну ситуацію в Олешках і доручила своєму заступнику Марку Бекману вести переговори з Україною та Росією від її імені.

"Росія і Україна цінують зв'язки зі мною і обрали мене надзвичайним посередником для припинення вогню в Олешках на Херсонщині", – заявила Меланія Трамп.

Вона також заявила, що сьогодні є можливість досягти домовленостей, які будуть тривалішими за тимчасове перемир'я.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#рф #олешки #сша #меланія_трамп
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