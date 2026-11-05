Суд в Швеції залишив екснардепа Святаша під арештом – "Схеми"

Окружний суд Аттунда у Швеції залишив під арештом колишнього народного депутата України Дмитра Святаша. Арешт був застосований на підставі запиту української сторони відповідно до шведського закону про екстрадицію, повідомляють "Схеми".

Зазначається, що прокурор просила підтвердити тимчасовий арешт Святаша на підставі запиту України, в якому вказується що Святаша підозрюють у низці злочинів в Україні, вчинених у період з 2008 по 2018 рік

Святаш був присутній на засіданні особисто. Його захисник, адвокат Генрік Олссон Лілья, заявив, що Святаш заперечує обґрунтованість підозри, не погоджується з вимогою прокурорки і просить скасувати рішення про арешт. Також під час засідання захист заперечував ризик втечі. За словами адвоката, екснардеп виступає проти екстрадиції в Україну і наголошує, що хоче до Росії.

Решта засідання відбулася в закритому режимі.

Суд ухвалив залишити в силі рішення про екстрадиційний арешт Святаша. Рішення не підлягає оскарженню, але протягом трьох тижнів Святаш може вимагати проведення нового засідання для перегляду арешту. Суд також має намір повідомити про своє рішення міністрові юстиції Швеції.

"Затриманий направляється до слідчого ізолятора Соллентуна (муніципалітет у центральній Швеції – ред.)" – йдеться у протоколі.

Як повідомлялося, Святаш, який був визнаний винним у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України та шахрайстві, був затриманий у Швеції. Екснардеп прибув до країни щоб відвідати концерт, і був затриманий на кордоні.

Святаш був народним депутатом України з 2002 до 2019 року. У 2019 році він залишив Україну та переїхав до Росії, де проживав останніми роками. Після початку повномасштабного російського вторгнення публічно підтримував дії РФ.

Крім того, Святаша пов'язували з планами російських окупантів сформувати підконтрольну їм адміністрацію на Харківщині. Його називали одним із можливих кандидатів на керівництво окупованою частиною області.

Влітку 2024 року Святаша засудили до 12 років позбавлення волі: його визнали винним у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України та шахрайстві на суму 2,2 млрд гривень З 2023 року його також підозрюють у держзраді.

В свою чергу українська сторона в максимально стислі строки виконала всі необхідні процесуальні дії, необхідні для забезпечення можливості його екстрадиції зі Швеції до України за всіма кримінальними провадженнями.

"Необхідні судові рішення ухвалено, матеріали підготовлено, а процесуальні передумови для розгляду питання про його видачу за всіма кримінальними провадженнями забезпечено. Подальші етапи процедури належать до компетенції уповноважених органів міжнародного співробітництва, зокрема шведської сторони", – повідомив Офіс генпрокурора.