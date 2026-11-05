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Арахамія і Лубінець вручили Меланії Трамп орден княгині Ольги I ступеня

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Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія й уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вручили першій леді США Меланії Трамп орден княгині Ольги I ступеня за сприяння гуманітарній операції з евакуації жителів Олешок.

"Від імені президента Зеленського, української нації я хотів би вам вручити цю державну нагороду України за вашу сміливість, за вашу мужність, за те, що ви врятували наших людей, повернули українських дітей додому", – сказав Лубінець у Білому домі.

Меланія Трамп подякувала українському народу за високу відзнаку.

Президент України Володимир Зеленський нагородив першу леді США Меланію Трамп орденом княгині Ольги I ступеня 4 листопада.

Відповідний указ №1079/2026 оприлюднено на сайті глави Української держави у середу.

Згідно з документом, нагороду присуджено за вагомий особистий внесок у гуманітарну підтримку України, активну правозахисну i благодійницьку діяльність, спрямовані на порятунок українських дітей, громадян, постраждалих унаслідок російської агресії, незаконно депортованих і примусово переміщених з тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#нагорода #меланія_трамп
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