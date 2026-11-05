Меланія Трамп написала особисті листи Зеленському і Путіну

Перша леді США Меланія Трамп повідомила, що написала особисті листи президентам України і РФ – Володимиру Зеленському і Володимиру Путіну – і попросила передати їх адресатам.

"Я сьогодні написала президенту Путіну і президенту Зеленському, звернулася до них з особистими листами. Я хочу, щоб ви передали ці листи вашим президентам, зробіть це як мою особисту послугу", – сказала вона під час виступу у Білому домі щодо припинення вогню в Олешках.

З української сторони були присутні глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, з російської – посланник Путіна Кирило Дмітрієв і омбудсмен Яна Лантратова.

Меланія Трамп прийняла делегації України та Росії в Білому домі у четвер.

Перша леді США Меланія Трамп висловила надію, що гуманітарна операція, яка відбулася в Олешках (тимчасово окупована частина Херсонської області), стане прологом до більш широкого миру.

"Я сподіваюся, що операція в Олешках призведе до більш масштабного миру. Будь-яка значуща трансформація починається з маленької іскри", – сказала вона на заході в Білому домі в четвер.

На цій зустрічі український омбудсман Дмитро Лубінець передав першій леді США Орден княгині Ольги першого ступеню, яким її нагородив президент Володимир Зеленський.