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Головною темою зустрічей у Брюсселі стали гарантії безпеки – Умєров

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Головною темою зустрічей у Брюсселі стали гарантії безпеки – Умєров
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Головною темою зустрічей української делегації з представниками країн-партнерів в Брюсселі в четвер. 5 листопада, стали гарантії безпеки для України, повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров.

"Разом із представниками Франції, Великої Британії, Німеччини, США та НАТО обговорили, якими мають бути гарантії для України з боку Сполучених Штатів та інших партнерів, а також нову стратегію європейської безпеки. Продовжуємо роботу над цим треком. Деталі й наступні кроки повідомимо згодом", – написав Умєров у телеграм-каналі.

Він наголосив, що для України важливо, щоб гарантії безпеки були не політичною декларацією, а реально працюючою системою. 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#безпека #зустрічі #брюссель
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