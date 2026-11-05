Головною темою зустрічей у Брюсселі стали гарантії безпеки – Умєров

Головною темою зустрічей української делегації з представниками країн-партнерів в Брюсселі в четвер. 5 листопада, стали гарантії безпеки для України, повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров.

"Разом із представниками Франції, Великої Британії, Німеччини, США та НАТО обговорили, якими мають бути гарантії для України з боку Сполучених Штатів та інших партнерів, а також нову стратегію європейської безпеки. Продовжуємо роботу над цим треком. Деталі й наступні кроки повідомимо згодом", – написав Умєров у телеграм-каналі.

Він наголосив, що для України важливо, щоб гарантії безпеки були не політичною декларацією, а реально працюючою системою.