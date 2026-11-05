ЄСПЛ ухвалив рішення у справі щодо вбивства Катерини Гандзюк

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) за підсумками закритого засідання у справі херсонської активістки Катерини Ганзюк 5 жовтня ухвалив рішення, за яким зобов'язав державу виплатити моральну компенсацію батькам та чоловіку активістки.

Як випливає з рішення суду, оприлюдненого 5 листопада на офіційному сайті, суд постановив, що Україна має протягом трьох місяців виплатити 40 тис. євро батькам Катерини Гандзюк і 40 тис. євро чоловіку активістки як відшкодування моральної шкоди, а також 4 тис. євро судових витрат.

Європейський суд з прав людини визнав, що причетність держави до смертельного нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк з використанням кислоти – це порушення права на життя та свободи вираження поглядів. Позивачами виступили батьки активістки Віктор та Надія Гандзюк, а також чоловік Сергій Денисов.

Суд встановив, що напад на активістку, який стався 2018 року, – це спланована та оплачувана операція, спрямована на те, щоб змусити замовкнути людину, яка виконувала функцію громадського контролера.

"Наявні докази були достатньо вагомими, чіткими та узгодженими, щоб дійти висновку про існування тісного зв'язку між нападом і здійсненням або зловживанням державною владою, що тягне за собою відповідальність держави", – йдеться у рішенні суду.

ЄСПЛ також констатував порушення статті 10 Європейської конвенції з прав людини (свобода вираження поглядів). У суді заявили, що напад об'єктивно міг посіяти страх серед інших журналістів, активістів та представників громадянського суспільства. Він мав особливо серйозний "стримувальний ефект" щодо публічних дискусій стосовно корупції та зловживання владою.

Суд також постановив, що Україна має протягом трьох місяців виплатити 40 тисяч євро батькам Катерини Гандзюк і 40 тис. євро чоловіку активістки як відшкодування моральної шкоди. Крім того, Україна як держава має сплатити 4 тис євро судових витрат всім заявникам, "а також будь-які податки, що можуть бути стягнуті з них, у зв'язку з судовими витратами та витратами, які мають бути перераховані безпосередньо на банківський рахунок представника заявників".

Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року від важких хімічних опіків – нападники вилили на неї літр сірчаної кислоти. Причиною нападу стала її активна боротьба з російсько-кримінальними елітами, які були неформально пов'язані з місцевою владою.

У червні 2023 року Дніпровський суд Києва визнав колишнього голову Херсонської облради Владислава Мангера та його помічника Олексія Левіна винними у тому, що вони замовили та організували напад на громадську діячку Гандзюк. Адвокати обвинувачених подали в апеляційний суд заяву, щоб оскаржити цей вирок. Перше засідання в апеляції відбулося у листопаді 2023 року, а наступне лише у лютому 2024 року. А в червні 2024 року справу почали розглядати спочатку, оскільки один із суддів пішов у відставку.

Батько вбитої Катерини Віктор Гандзюк вважає, що повільне слухання справи в апеляції може призвести до того, що її просто закриють, якщо закінчаться строки притягнення винних до відповідальності.