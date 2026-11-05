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У Словаччині відкриється двомовна українсько-англійська гімназія – Корецький

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У Словаччині відкриється двомовна українсько-англійська гімназія – Корецький
Фото: https://t.me/Koretskyi_official/

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький та прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підписали міжурядову Угоду про створення двомовної українсько-англійської гімназії в Словаччині та аналогічної словацько-англійської гімназії в Україні.

"Запуск очікуємо вже наступного навчального року. Нам надзвичайно важливо підтримувати зв'язок з українцями, особливо дітьми, які через війну перебувають за кордоном. Важливо зберігати українську ідентичність та рідну мову", – написав Корецький в телеграм-каналі за результатами зустрічі з Фіцо.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#угода #школи #словаччина
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