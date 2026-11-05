У Словаччині відкриється двомовна українсько-англійська гімназія – Корецький

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький та прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підписали міжурядову Угоду про створення двомовної українсько-англійської гімназії в Словаччині та аналогічної словацько-англійської гімназії в Україні.

"Запуск очікуємо вже наступного навчального року. Нам надзвичайно важливо підтримувати зв'язок з українцями, особливо дітьми, які через війну перебувають за кордоном. Важливо зберігати українську ідентичність та рідну мову", – написав Корецький в телеграм-каналі за результатами зустрічі з Фіцо.