Операція "Карфаген": ВАКС узяв під варту без права застави підозрюваного Рибалка, відомого як "Боксер"

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) узяв під варту до 2 січня 2027 року без права внесення застави Віталія Рибалка, відомого як "Боксер", його підозрюють в участі у злочинній організації, викритій у межах операції "Карфаген".

"05 листопада 2026 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави ще до одного підозрюваного у справі – підлеглого організатора злочинної організації. Строк дії запобіжного заходу – до 02.01.2027", – повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура у телеграм в четвер.

Як повідомлялося, 4 листопада стало відомо про те, що НАБУ та САП викрили масштабну злочинну організацію, яка підкуповувала керівництво правоохоронних органів для безперешкодної роботи тіньового бізнесу. За версією слідства, учасники групи розбудовували імперію шахрайських колцентрів (координували щонайменше 52 офіси), керували та лобіювали інтереси мережі наркоторгівлі "U-420", погрожували розправою та здійснювали атаки на медіа, організовували силові акції та викрадення, друкували фальшиві євро.

Вони також брали активну участь у спробах протидії антикорупційним органам та фальсифікації проваджень щодо детективів, стверджує САП.

Серед фігурантів "Боксер" та "Паша" – виконавці силового блоку. Здійснювали фізичні напади, стеження, калічення людей за допомогою металевих труб і молотків, замовні викрадення людей із вимаганням викупу.

Ключові фігуранти: "Мексиканець" – засновник та керівник наркосиндикату "Хімпром", "Кримінал" – співорганізатор, раніше тричі судимий. "Акім" – генерал-майор, топпосадовець СБУ. "Прайс" – один із керівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, відповідав за імунітет колцентрів від рейдів поліції. "Консультант" – заступник начальника відділу управління карного розшуку ГУНП в Київській області.