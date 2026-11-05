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Після удару РФ по Комишувасі ще 53 людини залишаються зниклими безвісти – Зеленський

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Після удару РФ по Комишувасі ще 53 людини залишаються зниклими безвісти – Зеленський
Фото: https://t.me/UA_National_Police

Після російського удару по школі в Комишувасі Запорізької області, ще 53 людини залишаються зниклими безвісти, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наразі з-під завалів витягнуто 43 тіла, а ще 53 людини досі вважаються зниклими безвісти", – сказав він на присвяченій Україні спеціальній панелі ХХХ Іберо-американського саміту у Мадриді у четвер.

Як повідомлялося, РФ 2 листопада завдала цілеспрямованого удару по школі в селищі Комишуваха, де роздавали гуманітарну допомогу місцевим жителям. Окупанти скинули на школу авіабомби. Люди сховалися в укритті, і тоді по них було завдано повторного удару: ще дев'ять авіабомб саме по укриттю.

Раніше повідомлялося про 43 загиблих.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#удар #комишуваха #зеленський
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