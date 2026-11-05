Після удару РФ по Комишувасі ще 53 людини залишаються зниклими безвісти – Зеленський

Після російського удару по школі в Комишувасі Запорізької області, ще 53 людини залишаються зниклими безвісти, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наразі з-під завалів витягнуто 43 тіла, а ще 53 людини досі вважаються зниклими безвісти", – сказав він на присвяченій Україні спеціальній панелі ХХХ Іберо-американського саміту у Мадриді у четвер.

Як повідомлялося, РФ 2 листопада завдала цілеспрямованого удару по школі в селищі Комишуваха, де роздавали гуманітарну допомогу місцевим жителям. Окупанти скинули на школу авіабомби. Люди сховалися в укритті, і тоді по них було завдано повторного удару: ще дев'ять авіабомб саме по укриттю.

Раніше повідомлялося про 43 загиблих.