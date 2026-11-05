Міністри оборони України та Туреччини обговорили забезпечення судноплавства в Чорному морі

Міністр оборони України Євгеній Хмара провів розмову із міністром оборони Туреччини Яшаром Гюлером, повідомляє пресслужба Міноборони України.

"Під час розмови міністри обговорили подальші кроки безпекової співпраці. Зокрема, сфокусувалися на кроках для забезпечення судноплавства в Чорному морі. Очільник Міноборони України подякував за зусилля Туреччини у цьому напрямі та за її важливу роль у Коаліції охочих", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Хмара заявив, що під час розмови вдалося досягнути домовленості про більш тісну взаємодію на рівні команд.

"Будемо розвивати партнерство, яке посилить безпеку наших країн", – зазначив міністр.

Він подякував за підтримку будівництва двох корветів для українського флоту – "Гетьман Іван Виговський" та "Гетьман Іван Мазепа" – і за їх розміщення на турецьких базах.