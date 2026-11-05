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РФ почала відправляти викрадених українських дітей до російської армії – Зеленський

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РФ почала відправляти викрадених українських дітей до російської армії – Зеленський
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Росія почала відправляти до своєї армії викрадених українських дітей, які виросли під час цієї війни, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Десятки тисяч українських дітей викрали з нашої землі. А тепер ми бачимо щось іще гірше. Росія вже почала відправляти частину цих дітей, яких вони вкрали у нас і які виросли під час цієї війни. За ці роки вони виросли й потрапили до лав російської армії", – сказав він на присвяченій Україні спеціальній панелі ХХХ Іберо-американського саміту у Мадриді у четвер.

Президент наголосив, що це має припинитися, та закликав партнерів публічно говорити про ці російські злочини.

"Постійно піднімайте це питання. Переконайтеся, що світ дізнається про ці злочини. Наша команда та наші дипломати готові надати вам усю необхідну інформацію", – зазначив він.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#рф #діти #зеленський
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