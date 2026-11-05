Зеленський закликав Іспанію та країни Латинської Америки надати Україні трансформатори та генератори

Президент України Володимир Зеленський заявив про потребу України в трансформаторах, силових кабелях, електронному обладнанні та генераторах і закликав компанії Іспанії та країн Латинської Америки допомогти з їх постачанням.

"Нам терміново потрібне обладнання, ще більше обладнання, а також трансформатори, силові кабелі, сучасне електронне обладнання та різні генератори – як дизельні, так і газові. І ми знаємо, що компанії в Іспанії та Латинській Америці можуть у цьому допомогти, можуть надати підтримку. Нас цікавлять трансформатори з Бразилії, Мексики, Аргентини, Колумбії, електрокабелі з Чилі, а також кабелі для електрообладнання та генератори з Іспанії", – сказав Зеленський на присвяченій Україні спеціальній панелі ХХХ Іберо-американського саміту у Мадриді у четвер.

Він зазначив, що зараз кожна електростанція в Україні зазнала пошкоджень внаслідок російських атак, енергетики цілодобово працюють над усуненням пошкоджень та відновлення електропостачання, і саме вони не дають Росії загнати Україну в повне відключення електроенергії.

"Тому нам потрібна якомога ширша міжнародна співпраця, щоб продовжувати відбудовувати та ремонтувати нашу енергетичну систему", – наголосив президент.