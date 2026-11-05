Зеленський та Кошта обговорили підготовку до тристороннього формату зустрічі в Абу-Дабі

Президент України Володимир Зеленський та президент Євросоюзу Антоніу Кошта обговорили підготовку до тристороннього формату зустрічі в Абу-Дабі, окреслили пріоритети, Зеленський представив Кошті нові пропозиції України, що можуть прискорити євроінтеграційний процес.

"Хороша зустріч із Президентом Євроради Антоніу Коштою. Як завжди, тісно координуємося з Євросоюзом щодо всіх важливих питань", – написав Зеленський у Телеграм-каналі у четвер.

За словами президента, вони з Коштою говорили про "підготовку до тристороннього формату зустрічі в Абу-Дабі та наші пріоритети". Зеленський поінформував про розмову з американською стороною напередодні.

"Україна завжди виступає за те, щоб Європа була за столом перемовин. Коли йдеться про гарантії безпеки та економічне відновлення України, це неможливо обговорювати без представників Європи. Звісно, Антоніу підтримує цю нашу позицію. Дякую за всю підтримку!

Також сторони детально обговорили євроінтеграційний процес України. "Працюємо над тим, щоб до кінця цього року закрити всі переговорні кластери, а вже в наступному році перейти до закриття переговорних розділів та швидко рухатися далі до нашого вступу. Говорили про наші нові ідеї, які можуть реально прискорити весь процес. Домовилися, що Антоніу все обговорить з Урсулою" (президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн – ІФ-У).

Як повідомлялося, тристороння зустріч (Україна, США та Росія) в Абу-Дабі запланована на 10-11 листопада 2026 року у робочому форматі за посередництва США. Основні теми переговорів: енергетичне перемир'я (припинення ударів по енергетиці та критичній інфраструктурі), безпека судноплавства в Чорному морі (зерновий коридор), гуманітарні питання та обмін полоненими.