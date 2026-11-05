САП та НАБУ повідомили про підозру 5 особам в межах операції "Карфаген", серед них – високопосадовці СБУ та Нацполіції

(додано текст після 9-го абз.)

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили про підозру 5 учасникам злочинної організації, яку викрили в межах операції "Карфаген".

Про це САП повідомляє в телеграм-каналі в четвер.

В антикорупційній прокуратурі зазначають, що учасники злочинної організації налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.

"Дії підозрюваних кваліфіковано: організатора – за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 127, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209 КК України; першого заступника начальника одного з Департаментів Служби безпеки України – за ч. 3 ст. 255 КК України; керівника одного з Департаментів Нацполіції України – за ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 368 КК України; заступника начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП на Київщині – за ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 3, ст. 127, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 199 КК України; підлеглого організатора – за ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 127 КК України", – йдеться в повідомленні САП.

У межах досудового розслідування встановлено, що організатор злочинної організації, який був раніше неодноразово засуджений, залучив до незаконної діяльності чинних високопосадовців Служби безпеки України, Офісу Генерального прокурора, Національної поліції, а також представників кримінального середовища.

"Це забезпечувало безперешкодне функціонування шахрайських кол-центрів, які ошукували громадян України та іноземців, продаж наркотичних засобів, а також незаконне виготовлення контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти тощо", – наголошується в повідомленні.

Крім того, встановлено причетність учасників злочинної організації до нападів, викрадень та завдання тілесних ушкоджень особам в інтересах злочинної організації.

За версією слідства, злочинна організація використовувала корупційні зв'язки у правоохоронних органах для захисту незаконної діяльності та отримання тіньових прибутків.

Попередньо слідством встановлено, що до складу злочинної організації залучено щонайменше 12 осіб.

Прокурор САП Микола Карась в перерві судового засідання по обранню запобіжного заходу першому заступнику начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Володимиру Ценову пояснив, що один із п'яти підозрюваних по справі "Карфаген" щодо організованої групи за участю посадовців правоохоронних органів – Ценов.

Ще один, якому також у четвер ВАКС обирає запобіжний захід – Віталій Рибалка ("Боксер") – особа, наближена до Андрія Осіпова, "Кримінала", який є ключовою фігурою у справі.

За словами прокурора, Осіпов перебуває під вартою з липня 2026 року по іншій справі, щодо нього питання запобіжного заходу буде вирішуватися пізніше.

Ще два підозрюваних – це перший заступник начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України генерал Сергій Дука ("Акім"), вже звільнений з посади, а також Олександр Дем'янчук ("Консультант") – заступник начальника відділу Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Київській області.