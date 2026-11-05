Україна скликала позачергову Раду Україна-НАТО для фіналізації підготовки до зустрічі у форматі "Рамштайн"

Українська сторона скликала позачергову Раду Україна-НАТО на рівні постійних представників НАТО за головування генерального секретаря Альянсу Марка Рютте, повідомила голова Постійного представництва України при НАТО Альона Гетьманчук.

"На тлі повітряного терору Росії зрозуміло, що розкоші перебувати у стані "підготовки до зими" більше немає – з точки зору інтенсивності, масштабу та брутальності атак Україна вже де-факто перебуває у зимовому режимі терору, хоча, звісно, з падінням температур ситуація лише ускладнюватиметься. І у нас, фактично, залишилась одна велика можливість максимально мобілізувати всіх партнерів пришвидшити нові рішення і фіналізувати у вигляді конкретних трансферів – чи-то обладнання, чи коштів – раніше оголошені. Йдеться про останнє в цьому році засідання Контактної Групи з оборони України (UDCG-"Рамштайн"), яке відбудеться за кілька тижнів в Штаб-квартирі НАТО", – написала Гетьманчук в соцмережі Facebook.

Вона зазначила, що наразі сторони перебувають у фінальній фазі підготовки до зустрічі "Рамштайну", і Рада Україна-НАТО мала відіграти особливу роль з точки зору останніх апдейтів щодо масштабу і характеру російських загроз, а також в контексті представлення українських потреб та пріоритетних очікувань від партнерів, в тому числі на наступний рік.

"У своєму виступі окремо підкреслила, наскільки важливим для України є виконання зобов'язання країн НАТО, взяте на Саміті в Анкарі, щодо EUR70 млрд військової підтримки в цьому році і щонайменше такої ж суми в наступному. До кінця року залишається небагато часу, відтак – дедалі нагальнішою є потреба згенерувати кошти, яких бракує для досягнення цього показника", – розповіла Гетьманчук.

Вона зазначила, що засідання стало також гарною можливістю пояснити партнерам, що Україна має на увазі під обміном перехоплювачами Patriot м їхні наявні зі складів вже сьогодні в обмін на законтрактовані Україною в наступному році і пізніше, і чому в інтересах не тільки України, але й самих країн НАТО цим обміном скористатись

"Від того, наскільки нам вдасться мобілізувати партнерів в ці кілька тижнів, залежить, наскільки ефективно ми зможемо себе захистити під час всієї кампанії російського зимового терору, і якими будуть наші оборонні позиції в наступному році", – резюмувала Гетьманчук.