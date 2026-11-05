Генерал, що відповідав за допомогу Україні, очолить армію Німеччини

Генеральним інспектором Бундесверу з лютого 2027 р. стане інспектор сухопутних військ Крістіан Фройдінг, який раніше керував спеціальним штабом з питань України при Міністерстві оборони.

"Федеральний міністр Борис Пісторіус вирішив, що нинішній інспектор армії, генерал-лейтенант доктор Крістіан Фройдінг, стане новим генеральним інспектором Бундесверу (Збройних сил Німеччини). Генерал-лейтенант доктор Фройдінг змінить генерала Карстена Броєра на цій посаді в лютому 2027 року, ставши таким чином найвищим за рангом військовим Бундесверу", – йдеться у повідомленні Міністерства оборони Німеччини на сайті у четвер.

Згідно з повідомленням, генерала Бройера було обрано головою Військового комітету НАТО у вересні.

"Генерал-лейтенант Фройдінг має всі необхідні якості, щоб бути взірцем для наших військовослужбовців і вести їх у цю нову еру, в якій ми мусимо захищати себе краще, ніж у попередні десятиліття", – заявив Пісторіус.

За його словами, на посаді керівника Спеціального штабу з питань України Фройдінг проаналізував стрімкий технологічний прогрес у війні РФ та зробив висновки щодо оборонних можливостей Збройних сил Німеччини. "Як інспектор сухопутних військ він у дуже короткий термін розробив і впровадив необхідні заходи. Наприклад, він забезпечив, щоб зараз створювався перший у Сухопутних військах полк безпілотників", – пояснив Пісторіус.

Генерал-лейтенант Фройдінг є офіцером розвідки сухопутних військ за освітою та має ступінь у галузі політичних наук. Він обіймав різноманітні керівні посади в збройних силах, зокрема командира роти, командира батальйону та командира бригади, а також брав участь у місіях у Боснії та Герцеговині (SFOR) та Афганістані (ISAF).