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ВАКС взяв під варту з альтернативою застави в 15 млн грн фігуранта "Карфагену" – заступника начальника ДСР Нацполіції Ценова

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ВАКС взяв під варту з альтернативою застави в 15 млн грн фігуранта "Карфагену" – заступника начальника ДСР Нацполіції Ценова

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) в четвер обрав запобіжний захід фігуранту злочинної організації, викритої антикорупційними органами України, – першому заступнику начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Володимиру Ценову: тримання під вартою із альтернативою застави в 15 млн грн.

Відповідне рішення ВАКС прийняв у четвер, розглянувши клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

В ході перерви судового засідання прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Микола Карась розказав журналістам, що Ценову інкримінується участь у злочинній організації службовою особою із використанням службового становища і два епізоди щодо отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за вчинення дій із використанням влади.

Тобто, як пояснив прокурор, йдеться про "дахування" кол-центрів за конкретно визначеними адресами протягом 2026 року. "За це отримувалися неправомірна вигода… В тому числі і за повернення майна, яке було вилучено за результатами обшуків", – додав він.

Трансляція засідання велася на ютюб-каналі ВАКС.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · правоохоронні органи та суди, відділ політики
Редактор · Політичні новини
#вакс #ценов #запобіжка
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