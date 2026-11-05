Україні вдалося повернути 2790 із понад 20 тис. викрадених Росією дітей – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у Мадриді обговорив із прем'єр-міністром Андорри Шав'єром Еспотом Саморою спільні зусилля для повернення українських дітей, викрадених Росією, та можливості підтримки української енергетики.

"Вже 2790 дітей з понад 20 тисяч викрадених вдалося повернути. Але щоразу це виклики: знайти, перевірити, довести та повернути. І щоразу Росія опирається", – написав Зеленський у телеграм-каналі в четвер.

За його словами, сторони обговорили конкретні кроки, якими Андорра може допомогти поверненню дітей. "Домовилися, що команди сконтактують і попрацюють разом", – повідомив президент.

Також Зеленський поінформував прем'єра Андорри про наслідки російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі та обговорив можливості допомоги енергетиці напередодні зими.

"Будь-яка підтримка енергетики зараз і протягом зими може допомогти нашим людям", – наголосив він.