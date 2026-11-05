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У Комишувасі знайшли живою ще одну жінку, яка зникла після російського авіаудару, загалом розшукали сімох людей

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У Комишувасі знайшли живою ще одну жінку, яка зникла після російського авіаудару, загалом розшукали сімох людей
Фото: https://t.me/UA_National_Police

Правоохоронці знайшли живою та неушкодженою 56-річну жительку Комишувахи (Запорізька обл.), яка зникла після російського авіаудару 2 листопада; загалом за три доби встановлено місцеперебування сімох людей, із якими рідні втратили зв'язок після атаки.

Як повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Семікін у телеграм-каналі, 56-річна Ольга не виходила на зв'язок після авіаудару по селищу, через що її рідні побоювалися, що вона могла опинитися під завалами зруйнованого укриття.

"Сьогодні поліцейські знайшли жінку. На щастя, вона жива та неушкоджена. За три доби правоохоронці встановили місцезнаходження сімох людей, з якими рідні втратили зв'язок після атаки. Пошуки в Комишувасі тривають, попри загрозу нових обстрілів і дронових атак", – інформує Семікін у повідомленні.

Як повідомлялося, РФ 2 листопада завдала цілеспрямованого удару по школі в селищі Комишуваха, де роздавали гуманітарну допомогу місцевим жителям. Окупанти скинули на школу авіабомби. Люди сховалися в укритті, і тоді вони завдали повторного удару: ще дев'ять авіабомб саме по укриттю.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що кількість загиблих унаслідок російського удару зросла до 43 осіб, ще десятки людей можуть залишатися під завалами.

За загиблими внаслідок російських ударів по Комишувасі в Запорізькій області оголошено жалобу, яка триватиме три дні – з 3 по 5 листопада.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#зниклі #комишуваха #люди
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