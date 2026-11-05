САП ініціювала проведення зовнішнього незалежного аудиту своєї діяльності, звернувшись до в.о. генпрокурора

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) звернулася до виконувача обов'язків генерального прокурора Антона Ковальського з пропозицією ініціювати формування комісії для проведення зовнішнього незалежного аудиту діяльності відомства.

Як повідомляє пресслужба САП у четвер, відповідне офіційне звернення надіслано 5 листопада з урахуванням рекомендацій Європейської комісії, викладених у Звіті щодо України в межах Пакета розширення ЄС, оприлюдненому 4 листопада. У документі наголошується на необхідності проведення зовнішнього незалежного аудиту САП для забезпечення належного контролю та нагляду за роботою прокуратури.

"САП зацікавлена в тому, щоб отримати незалежну професійну оцінку нашої роботи. Аудит відзначить як наші сильні сторони, так і сфери, де ми маємо вдосконалитися. Регулярне проходження аудиту – запорука прозорості та підзвітності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури перед суспільством", – зазначив керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко.

Як наголосили у САП, законодавство передбачає проведення зовнішнього незалежного аудиту ефективності діяльності прокуратури кожні два роки. Для цього генеральний прокурор призначає комісію з трьох осіб за пропозиціями міжнародних та іноземних організацій, які надають Україні технічну допомогу у сфері запобігання та протидії корупції. Водночас від моменту набрання чинності відповідними положеннями закону процедуру формування такої комісії досі не розпочинали.

"САП готова надати комісії усі необхідні матеріали, а рекомендації незалежних експертів врахувати під час стратегічного планування та подальшого розвитку інституції", – йдеться в повідомленні відомства.