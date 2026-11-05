Астронавти МКС вийшли у відкритий космос для виконання монтажних робіт

Астронавти, які працюють на борту Міжнародної космічної станції (МКС), у четвер вийшли у відкритий космос для проведення робіт із модернізації системи енергопостачання орбітальної лабораторії, NASA веде пряму трансляцію.

Американському астронавту Анілу Менону та астронавту Канадського космічного агентства (CSA) Джошуа Кутріку належить встановити ще одну висувну сонячну панель нового покоління IROSA на ферменній конструкції МКС. Першу вони змонтували під час робіт у космічному вакуумі 29 жовтня.

Пара сонячних панелей IROSA була доставлена на МКС вантажним космічним кораблем Cargo Dragon, який стикувався з нею 15 жовтня.

Їхнє встановлення завершить модернізацію системи енергопостачання, необхідну для забезпечення критично важливих операцій МКС, зокрема її безпечного та контрольованого сходження з орбіти, яке заплановано на кінець 2030 року.

Вихід із шлюзового модуля Quest американського сегмента станції у космічний вакуум розпочався о 08:36 за часом Східного узбережжя США (о 15:36 за київським часом) і триватиме приблизно 6,5 години.