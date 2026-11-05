Офіс генпрокурора розслідує загибель 230 українських військових та 11 цивільних в полоні РФ

Правоохоронці встановлюють причини та обставини смерті українців, яких утримували на території РФ та тимчасово окупованих територіях України, загалом у провадженнях Офісу генерального прокурора розслідують загибель 241 українця в російському полоні.

"Лише у кримінальних провадженнях, які розслідуються за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, встановлено 241 випадок загибелі українців у російському полоні. Серед загиблих – 230 військовополонених та 11 цивільних осіб. Йдеться про 23 кримінальні провадження, розпочаті від початку повномасштабного вторгнення РФ", – повідомляється в телеграм-каналі Офісу генпрокурора в четвер.

Дані охоплюють лише підтверджені під час зазначених розслідувань факти загибелі та не включають відомостей із проваджень, процесуальне керівництво в яких здійснюють прокурори обласних прокуратур.

Кримінальні провадження розслідуються за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, що спричинили загибель людини).

"Розслідуються можливі факти катувань, жорстокого поводження, ненадання необхідної медичної допомоги та інших порушень законів і звичаїв війни. Окремо досліджуються обставини атак на місця утримання полонених та випадки загибелі людей під час їх транспортування. У кожному випадку слідство встановлює обставини смерті, умови утримання та осіб, причетних до можливих воєнних злочинів. За результатами розслідувань дев'ятьом особам повідомлено про підозру, обвинувальні акти стосовно трьох осіб скеровано до суду. Одну особу вже засуджено", – йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора також зазначили, що в доповіді Спеціальної доповідачки ООН щодо ситуації з правами людини в РФ наведено дані про загибель українців у російському полоні.