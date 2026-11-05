Ердоган після зустрічі із Зеленським заявив про намір провести переговори з Путіним

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про намір провести переговори з очільником Кремля Володимиром Путіним щодо завершення російсько-української війни.

Як повідомляє турецьке інформагентство Anadolu, відповідну заяву Ердоган зробив під час спілкування із журналістами у літаку, повертаючись до Туреччини після візиту до Південної Кореї.

"Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Туреччини наголосив, що війна має перейти в дипломатичну фазу, і заявив, що розраховує на ваше посередництво та дипломатичний вплив. Він зазначив, що в Туреччині може відбутися саміт на рівні лідерів і що вони будуть раді, якщо Туреччина його організує", – сказав Ердоган.

Він запевнив, що Туреччина продовжуватиме робити все можливе, щоб відкрити шлях до миру в Україні.

"Під час суботнього візиту пана Зеленського до Туреччини ми мали можливість детально це обговорити. Також ми провели спільну робочу вечерю. Ми висловили пану Зеленському та роз'яснили, що для завершення цієї війни між Росією та Україною вкрай важливо вживати кроків шляхом дипломатії на рівні переговорів. Як Туреччина, ми робимо і продовжуватимемо робити все можливе, щоб відкрити шлях до миру. Після цієї зустрічі з паном Зеленським ми прагнемо провести переговори і з паном Путіним, щоб розглянути російську сторону цього питання", – зазначив турецький лідер.

За його словами, міністр закордонних справ Туреччини та інші відповідальні особи, ведуть консультації з російськими колегами, щоб підготувати ґрунт для такої зустрічі.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський перебував із робочим візитом у Туреччині в суботу, 31 жовтня. У Стамбулі він провів переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та Вселенським патріархом Варфоломієм.

Під час зустрічі лідери України та Туреччини обговорили відновлення дипломатичного треку щодо припинення війни, захист цивільного судноплавства та портів у Чорному морі, а також посилення протиповітряної оборони та розвиток оборонно-промислового співробітництва.

Туреччина неодноразово виступала посередником між Україною та РФ – зокрема, під час розробки та функціонування Чорноморської зернової ініціативи у 2022-2023 рр., а також на переговорах щодо обміну військовополоненими та утримуваними цивільними особами. Анкара послідовно заявляє про підтримку територіальної цілісності України та готовність надати майданчик для прямих перемовин на найвищому рівні.