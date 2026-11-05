Комітет Сенату США вимагає зберегти для розслідувань документи щодо уповільнення Starshield в Україні та угоди про російське дизпальне – ЗМІ

Комітет Сенату США з міжнародних відносин надіслав Ілону Маску та приватним структурам листи з вимогою зберегти документи, що стосуються уповільнення роботи супутникової системи Starshield в Україні та домовленостей щодо постачання російського дизельного пального до США, напередодні очікуваних розслідувань діяльності адміністрації Дональда Трампа, повідомляє CNN із посиланням на помічника сенатора-демократа.

"За його словами, листи надіслали Ілону Маску щодо уповільнення роботи системи Starshield в Україні. Також листи отримали всі порти, банки та приватні структури, залучені до угоди щодо російського дизельного пального", – повідомив помічник сенатора-демократа, додавши, що надсилання таких листів із вимогою зберегти документи є стандартною процедурою комітету щодо осіб та організацій, яких підозрюють у порушенні закону або причетності до певної діяльності.

Як повідомив співрозмовник CNN, у межах підготовки до зміни керівництва комітету триває тісна комунікація з питань наглядової діяльності. Чинна представниця меншості в комітеті сенаторка Джин Шахін залишає посаду, а новим головою, як очікується, стане сенатор Кріс Кунс.

Водночас помічник сенатора-демократа не очікує суттєвих змін до законопроєкту про асигнування на національну оборону (NDAA), основний текст якого вже фактично узгоджений обома палатами Конгресу, хоча Сенат ще не завершив його розгляд. Він також припустив, що демократи можуть вимагати додаткових положень у разі кардинальних змін у війні з Іраном, тоді як республіканці до початку роботи нового складу Конгресу намагатимуться затвердити якомога більше кандидатур, зокрема послів.

Очікується, що після отримання більшості в Конгресі в січні демократи розпочнуть масштабні розслідування дій адміністрації Трампа протягом останніх двох років.

Як повідомлялось, у ніч на 14 жовтня українські військові зафіксували обмеження роботи терміналів Starshield – військової версії супутникового зв'язку Starlink. За даними джерел "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві оборони, термінали втрачали зв'язок під час руху на швидкості понад встановлений поріг, який на різному обладнанні становив приблизно 72-161 км/год. Це ускладнило виконання завдань безпілотниками-перехоплювачами та ударними БпЛА, а також логістику, розвідку й ретрансляцію зв'язку. Міноборони проводило консультації зі США, SpaceX і партнерами по НАТО та перевіряло резервні канали зв'язку.

24 жовтня міністр оборони України Євгеній Хмара повідомив, що системи моніторингу Міністерства оборони фіксують відновлення швидкості Starlink/Starshield.

The Washington Post інформував, що Офіс генерального інспектора Міністерства оборони США відмовився розслідувати обмеження роботи Starlink і Starshield в Україні попри запити обох партій Сенату США.