Військових після СЗЧ можна залучати до бойових завдань лише після зарахування до частини – Міноборони

Військовослужбовців, які добровільно повернулися після самовільного залишення частини (СЗЧ) або дезертирства та висловили готовність продовжувати службу, можна залучати до бойових завдань лише після зарахування до списків особового складу військової частини та на всі види забезпечення.

Як повідомляє Міноборони, відповідні зміни (внесені наказом №325) закріпили в Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ, затвердженої наказом Міноборони від 10 квітня 2009 року № 170.

"Після повернення до служби військовослужбовця мають зарахувати до списків особового складу військової частини та забезпечити всіма видами забезпечення. Лише після цього його можна залучати до бойових, спеціальних або розвідувальних завдань. Це чітка вимога, якої мають дотримуватися у кожній військовій частині", – сказала заступниця міністра оборони України Любов Галан.

У відомстві наголосили, що ці зміни мають остаточно усунути практику завчасного долучення до бойових завдань військових, яких ще офіційно не зарахували до військової частини.

Для військовослужбовців, які під час воєнного стану самовільно залишили частину або дезертирували, а потім добровільно повернулися та висловили готовність продовжувати службу, передбачено дотримання таких умов: зарахування до списків особового складу відповідної військової частини; зарахування на всі види забезпечення. До моменту виконання обох умов залучати таких військовослужбовців до зазначених завдань не можна, додали у відомстві.

Як пояснили у Міноборони, правило охоплює бойові та спеціальні завдання в районах воєнних або бойових дій, на тимчасово окупованих територіях і на території держави-агресора, а також розвідувальні завдання в умовах воєнних або бойових дій.

У вересні Міноборони спільно з Генеральним штабом вже провели роботу з військовими частинами та направили командирам роз'яснення про порядок дій після добровільного повернення військовослужбовця із СЗЧ. Період від самовільного залишення військової частини до повернення до виконання військового обов'язку як і раніше не зараховуватиметься до строку контракту. Цей період також не зараховується до строку військової служби, вислуги у військовому званні та вислуги років для надбавки й призначення пенсії.