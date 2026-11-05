Прокурор просить ВАКС взяти під варту з альтернативою застави в 20 млн грн фігуранта нового епізоду "Карфагену" – заступника начальника ДСР Нацполіції Ценова

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) в четвер розглядає клопотання щодо обрання запобіжного заходу фігуранту злочинної організації, викритої антикорупційними органами України, – першому заступнику начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Володимиру Ценову.

На початку виступу прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Микола Карась зазначив, що сторона обвинувачення просить суд обрати Ценову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави. Наприкінці виступу прокурор уточнив, що САП просить суд в якості альтернативи триманню під вартою заставу в суму 20 млн грн.

Захист у своєму виступі зазначив, що підозра Ценову не пов’язана зі скоєнням насильницьких злочинів, а по роботі він має позитивну характеристику. Ризиків знищення документів, незаконного впливу на свідків, підозрюваних та на хід розслідування захист також не вбачає.

Щодо обґрунтованості підозри адвокат зазначив, що його підзахисний не знайомий із жодним іншим підозрюваним по справі. Тобто, на думку адвоката, інкримінування участі у злочинній організації Ценову було передчасним.

"Щодо визначення розміру застави – вони є непомірною", – додав представник захисту, попросивши ВАКС про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Трансляція засідання ведеться на ютюб-каналі ВАКС.