Жоден магазин U420, через який розповсюджували наркотики, не відновив роботу – т.в.о. голови Нацполіції

Т.в.о. голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе, заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов та керівник Департаменту боротьби з наркозлочинністю Дмитро Торгало нагородили працівників Департаменту боротьби з наркозлочинністю з нагоди 33-ї річниці створення служби та відзначили закриття мережі магазнів U420 як один з результатів системної роботи поліції у протидії наркокартелю "Хімпром", повідомляє в четвер департамент комунікації Національної поліції України.

"Національна поліція та МВС ініціювали заборону синтетичного канабіноїду ADB-4en-PINACA ще на етапі підготовки спецоперації. Згодом домоглися запровадження контролю за визначеними групами похідних синтетичних наркотиків. Тепер сама лише зміна формули не дозволяє вивести речовину з-під державного контролю. Мережу U420 закрито, і від квітня жоден її магазин не відновив роботу. Це конкретний результат нашої спільної роботи", – зазначив Цуцкірідзе під час церемонії наголодження.

Зазначається, що важливою складовою протидії "Хімпрому" стала міжнародна співпраця. Разом із правоохоронцями Албанії та Казахстану, у взаємодії з Інтерполом і Управлінням боротьби з наркотиками США українські поліцейські провели багатоетапну операцію з ліквідації вербувальних ланок злочинної спільноти. Припинили роботу кол-центрів, через які людей залучали до наркобізнесу, викрили осередки угруповання в Україні та за кордоном, встановили й затримали його учасників.

Серед інших масштабних результатів роботи підрозділу – викриття міжнародної мережі наркотрафіку в межах спецоперації "Еспаньйол", а також спецоперація "Рубікон", проведена у взаємодії з правоохоронцями Польщі, за результатами якої було ліквідовано 42 нарколабораторії та 134 склади готової продукції, припинили діяльність 56 наркошопів, про підозру повідомлено 367 фігурантам.

Сукупно за всіма напрямами протидії організованій наркозлочинності до суду скеровано обвинувальні акти щодо 420 учасників 85 організованих груп і злочинних організацій. Загальна вартість вилученого та арештованого майна становить 400 млн грн.

Як повідомлялося, в квітні Національна поліція України провела обшуки в мережі магазинів U420 в рамках розслідування низки кримінальних проваджень. Документування їх діяльності тривало з грудня 2025 року. Пізніше голова Національної поліції України Іван Вигівський повідомив про викриття діяльності злочинної організації "Хімпром", яка причетна до незаконного обігу наркотиків та насильницьких злочинів, і що структура має корупційну складову, зокрема, серед поліцейських, а також російське коріння. За його словами, ця структура причетна одразу до кількох напрямків злочинної діяльності – незаконний обіг наркотиків, насильницькі злочини, шахрайство через кол-центри, а також організація масштабного проєкту U420 зі збутом продукції із вмістом синтетичних канабіоїдів.

Восени антикорупційні органи в межах операції "Карфаген" викрили злочинну організацію, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів. До складу злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб. У межах досудового розслідування встановлено, що організатор злочинної організації, який був раніше неодноразово засуджений, залучив до незаконної діяльності чинних високопосадовців Служби безпеки України, Офісу генерального прокурора, Національної поліції, а також представників кримінального середовища. До складу злочинної групи входив у тому числі керівник наркокартелю "Хімпром".

В листопаді стало відомо, що викрита злочинна організація, що діяла під прикриттям правоохоронних органів, планувала підкуп міністрів та заподіяння шкоди здоров'ю журналіста Дениса Бігуса у зв'язку із темою поширення наркотиків через мережі магазинів U420.