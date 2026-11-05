Радник президента пропонує дочекатися матеріалів суду перед висновками щодо розслідування НАБУ та САП

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин вважає, що висновки щодо розслідування НАБУ та САП слід робити після ознайомлення з матеріалами, які будуть представлені в суді.

"...напевно, краще подивитись, що саме буде представлено в суді, а потім робити висновки", – сказав Литвин, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливої публічної реакції президента Володимира Зеленського на результати розслідування та можливого реформування Служби безпеки України.

Водночас він повідомив, що посадовців СБУ, які фігурують у відповідній справі, напередодні звільнили.

Як повідомлялося, антикорупційні органи в межах операції "Карфаген" викрили злочинну організацію, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.

До складу злочинної організації було залучено, щонайменше, 12 осіб.

"У межах досудового розслідування встановлено, що організатор злочинної організації, який був раніше неодноразово засуджений, залучив до незаконної діяльності чинних високопосадовців Служби безпеки України, Офісу генерального прокурора, Національної поліції, а також представників кримінального середовища", – йдеться в повідомленні.

В повідомленні САП розміщено відео матеріалів НСРД, в якому уточнюється, що до складу злочинної групи входили: засновник і керівник групи – тричі засуджений "Кримінал", керівник наркокартелю "Хімпром", громадянин РФ "Мексиканець", підлеглі "Кримінала" – "Боксер" та "Паша". За прикриття діяльності кол-центрів, як наголошується у відео, відповідав один із керівників департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції "Прайс".

"Акім" – високопосадовець СБУ, генерал-майор, що забезпечував захист від уваги своїх колег", – йдеться у відеоролику НАБУ.

4 листопада очільник Служби безпеки України Олександр Поклад звільнив із займаних посад двох високопосадовців СБУ, які стали фігурантами розслідування Національного антикорупційного бюро в рамках операції "Карфаген".