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Японія ніколи не відступить від послідовної позиції щодо підтримки України – міністр оборони

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Японія ніколи не відступить від послідовної позиції щодо підтримки України – міністр оборони

Міністр оборони Японії Сіндзіро Коїдзумі у розмові з міністром оборони України Євгенієм Хмарою заявив, що японська сторона ніколи не похитнеться у своїй послідовній позиції солідарності з Україною.

Як повідомляє пресслужба Міноборони Японії, 5 листопада міністр Коїдзумі провів відеоконференцію з українським колегою Хмарою.

"Міністр Коїдзумі заявив, що для нього честь мати можливість поговорити з міністром Хмарою вперше з моменту його призначення на посаду міністра оборони, та зазначив, що Японія послідовно підтримує Україну та запроваджує санкції проти Росії", – йдеться у повідомленні.

Коїдзумі також зазначив, що Міністерство оборони та Сили самооборони Японії надали Україні різні форми підтримки, включаючи надання транспортних засобів та прийняття поранених українських військовослужбовців.

"Крім того, міністр Коїдзумі заявив, що Японія ніколи не відмовиться від своєї послідовної позиції щодо підтримки України. Він також заявив, що Міністерство оборони та Сили оборони Японії продовжуватимуть тісно співпрацювати з міжнародною спільнотою для досягнення справедливого та міцного миру в Україні", – заявили у відомстві.

Міністри також обмінялися думками щодо співпраці між Росією та Північною Кореєю.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
Редактор · Політичні новини
#японія #оборона
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