САП та НАБУ повідомили про підозру 5 особам в межах операції "Карфаген", серед них – високопосадовці СБУ та Нацполіції

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили про підозру 5 учасникам злочинної організації, яку викрили в межах операції "Карфаген".

Про це САП повідомляє в телеграм-каналі в четвер.

В антикорупційній прокуратурі зазначають, що учасники злочинної організації налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.

"Дії підозрюваних кваліфіковано: організатора – за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 127, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209 КК України; першого заступника начальника одного з Департаментів Служби безпеки України – за ч. 3 ст. 255 КК України; керівника одного з Департаментів Нацполіції України – за ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 368 КК України; заступника начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП на Київщині – за ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 3, ст. 127, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 199 КК України; підлеглого організатора – за ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 127 КК України", – йдеться в повідомленні САП.

У межах досудового розслідування встановлено, що організатор злочинної організації, який був раніше неодноразово засуджений, залучив до незаконної діяльності чинних високопосадовців Служби безпеки України, Офісу Генерального прокурора, Національної поліції, а також представників кримінального середовища.

"Це забезпечувало безперешкодне функціонування шахрайських кол-центрів, які ошукували громадян України та іноземців, продаж наркотичних засобів, а також незаконне виготовлення контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти тощо", – наголошується в повідомленні.

Крім того, встановлено причетність учасників злочинної організації до нападів, викрадень та завдання тілесних ушкоджень особам в інтересах злочинної організації.

За версією слідства, злочинна організація використовувала корупційні зв’язки у правоохоронних органах для захисту незаконної діяльності та отримання тіньових прибутків.

Попередньо слідством встановлено, що до складу злочинної організації залучено щонайменше 12 осіб.