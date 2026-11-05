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Повідомлено про підозру ще трьом російським військовим, які організували ракетний удар по Охматдиту

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Повідомлено про підозру ще трьом російським військовим, які організували ракетний удар по Охматдиту
Фото: https://www.facebook.com/ndslohmatdyt

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу на ще трьох представників командування збройних угруповань РФ, які організували удар по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня 2024 року.

"Наразі слідчі Служби безпеки заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, поєднані з умисним вбивством) командирам рашистських військових підрозділів, які брали участь у плануванні удару та доведенні відповідного бойового наказу до підлеглих", – повідомляє СБУ в четвер в телеграм-каналі.

За даними відомства, йдеться про полковника Олега Скітського – командира 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку РФ, полковника Іллю Корякіна – заступника командира – начальника штабу 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії РФ, підполковника Олександра Сенченка – начальника штабу – заступника командира 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку цього з'єднання країни-агресора.

Як встановило розслідування, зловмисники наказали підлеглим здійснити атаку по Охматдиту крилатою ракетою, яку випустили з російського бомбардувальника Ту-95МС.

СБУ нагадує, 8 липня 2024 року російська ракета Х-101 атакувала корпус токсикології медзакладу, внаслідок повітряного нападу загинули двоє цивільних, ще десятки людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Раніше за матеріалами СБУ заочно підозру за цей обстріл отримали російські генерали Сергій Кобилаш, Сергій Кувалдін та Микола Варпахович.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · правоохоронні органи та суди, відділ політики
Редактор · Політичні новини
#окупанти #підозра #охматдит
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