Повідомлено про підозру ще трьом російським військовим, які організували ракетний удар по Охматдиту

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу на ще трьох представників командування збройних угруповань РФ, які організували удар по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня 2024 року.

"Наразі слідчі Служби безпеки заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, поєднані з умисним вбивством) командирам рашистських військових підрозділів, які брали участь у плануванні удару та доведенні відповідного бойового наказу до підлеглих", – повідомляє СБУ в четвер в телеграм-каналі.

За даними відомства, йдеться про полковника Олега Скітського – командира 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку РФ, полковника Іллю Корякіна – заступника командира – начальника штабу 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії РФ, підполковника Олександра Сенченка – начальника штабу – заступника командира 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку цього з'єднання країни-агресора.

Як встановило розслідування, зловмисники наказали підлеглим здійснити атаку по Охматдиту крилатою ракетою, яку випустили з російського бомбардувальника Ту-95МС.

СБУ нагадує, 8 липня 2024 року російська ракета Х-101 атакувала корпус токсикології медзакладу, внаслідок повітряного нападу загинули двоє цивільних, ще десятки людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Раніше за матеріалами СБУ заочно підозру за цей обстріл отримали російські генерали Сергій Кобилаш, Сергій Кувалдін та Микола Варпахович.