Кількість загиблих унаслідок удару РФ по школі в Комишувасі зросла до 43 людей – Зеленський

Кількість загиблих унаслідок російського удару по Комишувасі Запорізької області зросла до 43 осіб, ще десятки людей можуть залишатися під завалами, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Уже четверту добу там триває пошуково-рятувальна операція. Станом на зараз відомо, що загинуло 43 людини. Мої співчуття рідним і близьким. Ще десятки людей можуть залишатися під завалами. Одну людину, яка вважалася зниклою безвісти, сьогодні вдалося знайти живою", – написав Зеленський у четвер у телеграм-каналі.

Він повідомив, що зустрівся в Мадриді з президентом Португалії Антоніу Жозе Сегуру та подякував йому за співчуття у зв'язку з цим російським ударом.

Під час зустрічі сторони також обговорили можливості підтримки Португалією української енергосистеми та захисту життя в Україні, а також перспективи спільного виробництва зброї.

"Дуже розраховуємо, що будуть нові кроки на підтримку", – зазначив президент.