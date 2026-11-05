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У Києві через знеструмлення об'єктів "Київводоканалу" виникли перебої з водопостачанням

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У Києві через знеструмлення об'єктів "Київводоканалу" виникли перебої з водопостачанням

Тимчасові перебої з подачею води пов'язані зі знеструмленням об'єктів КП "Київводоканал", наразі фахівці підприємства спільно з енергетиками працюють над відновленням водопостачання, повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).

"Фахівці "Київводоканалу" спільно з енергетиками вживають усіх можливих заходів для якнайшвидшого відновлення водопостачання", – йдеться в повідомленні КМДА у Телеграмі у четвер.

У міській адміністрації нагадали, що питну воду можна набрати в міських бюветах, адреси яких доступні на сайті КП "Київводфонд".

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київ #знеструмлення #водопостачання #ситуація
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