Суд ЄС залишив у силі рішення про відхилення позову Nord Stream 2 AG щодо газової директиви

Суд ЄС у четвер залишив у силі рішення суду нижчої інстанції про відхилення позову компанії Nord Stream 2 AG, яка намагалася оскаржити положення газової директиви Євросоюзу.

"Суд підтримав вердикт суду ЄС загальної юрисдикції, який відхилив позов Nord Stream 2 проти директиви, що поширила деякі правила внутрішнього ринку газу ЄС на трубопроводи з третіх країн", – зазначено в пресрелізі суду.

Суд нагадує, що позовна заява була подана, зокрема, проти принципу, згідно з яким постачальник газу не повинен самостійно контролювати інфраструктуру з його доставки споживачам.

Обґрунтовуючи свою позицію, суд, зокрема, зазначив, що Nord Stream 2 AG не отримувала від ЄС обіцянок щодо того, що директива не поширюватиметься на "Північний потік-2".

"Навпаки, протягом кількох років надходили сигнали про те, що ці правила поширюватимуться на газопроводи з третіх країн, зокрема на "Північний потік-2"", – наголошується в пресрелізі.

Суд також дійшов висновку, що сама постанова про те, щоб постачальник газу не контролював газопровід, є обґрунтованою, оскільки "націлена на те, щоб домінувальні постачальники газу не зловживали своїм становищем".

Оскаржувана директива набула чинності 23 травня 2019 року. Вона зобов'язує операторів магістралей провести відокремлення на рівні власності операцій з транспортування, запровадити недискримінаційний порядок доступу третіх осіб до систем передачі та розподілу на основі публічно оголошених тарифів.