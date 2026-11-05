Керівник служби психологічного супроводу "Азову" Гусаров претендує на посаду заступника міністра ветеранів

Керівник служби психологічного супроводу 12 бригади особливого призначення Національної гвардії України "Азов" Олександр (Форбс) Гусаров претендує на посаду заступника міністра у справах ветеранів України.

Згідно з Єдиним державним реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Гусаров подав електронну декларацію про майно і доходи як кандидат на посаду заступника міністра у справах ветеранів.

Гусаров – офіцер служби психологічного супроводу 12 бригади особливого призначення НГУ "Азов". У минулому – IT-підприємець і технічний директор видання Forbes Україна.

Наразі у міністра ветеранів Віталія Кіма є перший заступник Сергій Рекун і чотири заступники: Ольга Малярчук, Олег Шиманський, Юлія Кіріллова і Руслан Приходько.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів, зокрема призначила начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма міністром у справах ветеранів.

13 серпня урядом звільнено Віктора Байдачного з посади першого заступника міністра у справах ветеранів, а 20 серпня звільнено Фархада Фархадова з посади заступника міністра.