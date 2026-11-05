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Керівник служби психологічного супроводу "Азову" Гусаров претендує на посаду заступника міністра ветеранів

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Керівник служби психологічного супроводу "Азову" Гусаров претендує на посаду заступника міністра ветеранів
Фото: https://www.instagram.com/a_gusarov/

Керівник служби психологічного супроводу 12 бригади особливого призначення Національної гвардії України "Азов" Олександр (Форбс) Гусаров претендує на посаду заступника міністра у справах ветеранів України.

Згідно з Єдиним державним реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Гусаров подав електронну декларацію про майно і доходи як кандидат на посаду заступника міністра у справах ветеранів.

Гусаров – офіцер служби психологічного супроводу 12 бригади особливого призначення НГУ "Азов". У минулому – IT-підприємець і технічний директор видання Forbes Україна.

Наразі у міністра ветеранів Віталія Кіма є перший заступник Сергій Рекун і чотири заступники: Ольга Малярчук, Олег Шиманський, Юлія Кіріллова і Руслан Приходько.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів, зокрема призначила начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма міністром у справах ветеранів.

13 серпня урядом звільнено Віктора Байдачного з посади першого заступника міністра у справах ветеранів, а 20 серпня звільнено Фархада Фархадова з посади заступника міністра.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#ветеран #посада #міністерство #гусаров
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