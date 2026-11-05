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У справі постачання неякісного одягу Нацгвардії на 8,7 млн грн повідомлено підозри двом представникам підприємства

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За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито схему постачання Нацгвардії неякісного бойового одягу та надання неправомірної вигоди військовослужбовцю за приховування порушень, повідомлено про підозру двом представникам підприємства, повідомляє Офіс генерального прокурора.

В телеграм-каналі в четвер відомство інформує, що в серпні 2026 року київське підприємство уклало контракт на постачання 10 тисяч бойових сорочок вартістю майже 8,7 млн грн." Однак лабораторна перевірка встановила, що продукція не відповідає технічним вимогам і непридатна для використання", – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, представники підприємства запропонували відповідальному за контроль якості військовослужбовцю $3 тис. за підміну неякісних зразків на якісні.

"Згодом передали ще $1 тис. за приймання неповної партії та внесення до документів неправдивих відомостей про повне постачання товару", – уточнюють в прокуратурі.

Згідно з повідомленням, фактично Нацгвардія отримала не всю замовлену продукцію, значна частина якої не відповідала вимогам і не могла використовуватися під час служби та виконання бойових завдань.

Під час обшуків вилучили документи, чорнові записи, печатки й електронні пристрої.

"Обом представникам підприємства повідомили про підозру в перешкоджанні законній діяльності військових формувань в особливий період та наданні неправомірної вигоди службовій особі", – зазначають у відомстві.

Суд обрав обом запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Одному з підозрюваних визначили заставу в розмірі 1,9 млн грн, яку вже внесли.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · правоохоронні органи та суди, відділ політики
Редактор · Політичні новини
#одяг #нацгвардія #підозра
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