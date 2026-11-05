У справі постачання неякісного одягу Нацгвардії на 8,7 млн грн повідомлено підозри двом представникам підприємства

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито схему постачання Нацгвардії неякісного бойового одягу та надання неправомірної вигоди військовослужбовцю за приховування порушень, повідомлено про підозру двом представникам підприємства, повідомляє Офіс генерального прокурора.

В телеграм-каналі в четвер відомство інформує, що в серпні 2026 року київське підприємство уклало контракт на постачання 10 тисяч бойових сорочок вартістю майже 8,7 млн грн." Однак лабораторна перевірка встановила, що продукція не відповідає технічним вимогам і непридатна для використання", – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, представники підприємства запропонували відповідальному за контроль якості військовослужбовцю $3 тис. за підміну неякісних зразків на якісні.

"Згодом передали ще $1 тис. за приймання неповної партії та внесення до документів неправдивих відомостей про повне постачання товару", – уточнюють в прокуратурі.

Згідно з повідомленням, фактично Нацгвардія отримала не всю замовлену продукцію, значна частина якої не відповідала вимогам і не могла використовуватися під час служби та виконання бойових завдань.

Під час обшуків вилучили документи, чорнові записи, печатки й електронні пристрої.

"Обом представникам підприємства повідомили про підозру в перешкоджанні законній діяльності військових формувань в особливий період та наданні неправомірної вигоди службовій особі", – зазначають у відомстві.

Суд обрав обом запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Одному з підозрюваних визначили заставу в розмірі 1,9 млн грн, яку вже внесли.