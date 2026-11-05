Унаслідок атаки РФ на Вінниччині постраждали троє людей, пошкоджено цивільну та критичну інфраструктуру

Троє людей дістали травм унаслідок російської атаки на Вінниччину, також зафіксовано пошкодження цивільної та критичної інфраструктури в кількох громадах області, повідомила очільниця Вінницької обласної військової адміністрації (ОВА) Наталя Заболотна в телеграм-каналі у четвер.

"Унаслідок ворожої атаки в кількох громадах Вінниччини пошкоджено цивільну та критичну інфраструктуру. Станом на зараз відомо про трьох постраждалих. Усі отримали легкі травми", – зазначила Заболотна, додавши, що всім постраждалим надають необхідну допомогу.

За словами очільниці обладміністрації, в одному з міст області внаслідок атаки загорілися дві вантажівки та причіп, пожежу вже ліквідували рятувальники. В іншому місці внаслідок пожежі пошкоджено 11 автомобілів, чотири з яких згоріли повністю, ще сім зазнали пошкоджень.

Після відбою повітряної тривоги енергетики розпочали відновлювальні роботи на об'єктах, пошкоджених унаслідок атаки. Усі відповідні служби продовжують працювати над ліквідацією її наслідків.