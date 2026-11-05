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Унаслідок атаки РФ на Вінниччині постраждали троє людей, пошкоджено цивільну та критичну інфраструктуру

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Троє людей дістали травм унаслідок російської атаки на Вінниччину, також зафіксовано пошкодження цивільної та критичної інфраструктури в кількох громадах області, повідомила очільниця Вінницької обласної військової адміністрації (ОВА) Наталя Заболотна в телеграм-каналі у четвер.

"Унаслідок ворожої атаки в кількох громадах Вінниччини пошкоджено цивільну та критичну інфраструктуру. Станом на зараз відомо про трьох постраждалих. Усі отримали легкі травми", – зазначила Заболотна, додавши, що всім постраждалим надають необхідну допомогу.

За словами очільниці обладміністрації, в одному з міст області внаслідок атаки загорілися дві вантажівки та причіп, пожежу вже ліквідували рятувальники. В іншому місці внаслідок пожежі пошкоджено 11 автомобілів, чотири з яких згоріли повністю, ще сім зазнали пошкоджень.

Після відбою повітряної тривоги енергетики розпочали відновлювальні роботи на об'єктах, пошкоджених унаслідок атаки. Усі відповідні служби продовжують працювати над ліквідацією її наслідків.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#вінницька #інфраструктура #атака #постраждалі
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