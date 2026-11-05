Рух поїздів на червоній лінії метро Києва відновили з інтервалом 9 хвилин

Рух поїздів на червоній лінії Київського метрополітену відновлено, наразі інтервал між поїздами становить 9 хвилин, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Водночас у КМДА попереджають, що через різкі коливання напруги від зовнішніх джерел живлення на лініях метрополітену можливі тимчасові призупинення руху або збільшення інтервалів між поїздами.

"Після стабілізації роботи системи зовнішнього електропостачання рух поїздів відновлюватиметься", – зазначили у пресслужбі.

Оперативну інформацію про зміни в русі пасажири можуть отримувати від працівників метрополітену на платформах станцій.

Як повідомлялося, раніше у Київському метрополітені наголошували, що рух поїздів на "червоній" лінії Київського метрополітену тимчасово зупинили через значні коливання напруги у зовнішніх центрах живлення, водночас синя та зелена лінії продовжували працювати у штатному режимі.