Водія Валентини Молодої також арештували на 60 діб без права застави – ЗМІ

Суд відправив фігуранта справи про сутички в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району Київської області біля пункту дислокації військової частини Національної гвардії України Віктора Єна під варту без альтернативи застави на 60 днів, до 3 січня, повідомляє Радіо Свобода в четвер.

Таким чином суд задовольнив клопотання прокуратури. В той же час захист Єни просив обрати м'якший запобіжний захід. Адвокат наголошував, що його підзахисний є учасником бойових дій, має інвалідність III групи та до затримання проживав із матір'ю, яка має тяжкий стан здоров'я.

Сам Єн заявив журналістам, що не знав про розташування військового об'єкта у Петропавлівській Борщагівці, у сутичках був свідком і перепросив у Збройних сил України та окремо підрозділу "Азов" за "деякі незручності" в той день.

Він також заявив, що є особистим водієм Валентини Молодої, яку напередодні відправили в слідчий ізолятор на 60 діб без права на заставу за підозрою у перешкоджанні діяльності Сил оборони та поширенні інформації про розташування військових підрозділів, і що вона "нормальна людина, поганого нічого не робила".

Також під варту напередодні взяли Тетяну Кірєєву, яка звернулася до Молодої по допомогу щодо вивезення свого зятя з пункту дислокації військових. За даними слідства, вона знала про розташування підрозділу Нацгвардії і залучила інших людей до перешкоджання його роботі.

Як повідомлялося, сутички цивільних осіб з військовослужбовцями відбулися в селі Петропавлівська Борщагівка в понеділок, 2 листопада, ввечері біля одного з маєтків, що використовувався як тимчасовий пункт дислокації військової частини 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов". Приводом для конфлікту послугували розповсюджувані в соцмережах чутки, що в будівлі нібито незаконно утримують близько 40 повернутих після СЗЧ людей, а один з них нібито отримав важкі травми чи навіть помер. Під впливом чуток цивільні особи почали штурм домоволодіння, вибили ворота, частину стіни, використовували піротехніку та сльозогінний газ. Штурм вдалося зупинити, проте під час сутичок постраждали нацгвардійці, які стримували натовп, а також було пошкоджено чотири службові авто поліції.

Серед учасників подій була 49-річна власниця клініки пластичної хірургії "Молода-я" Валентина Молода, яка видавала себе за медика та під виглядом надання невідкладної швидкої допомоги намагалася вивезти на приватному автомобілі з символікою неіснуючої приватної клініки військовослужбовця за межі пункту дислокації підрозділу. Виявилося, що вона планувала свої дії заздалегідь та розповсюджувала в соцмережах заклики до громадян прибути до місця дислокації військових. Її разом з Кірєєвою та Єном пізніше було затримано і їм висунуті підозри за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період) та ч. 2 ст.114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

4 листопада Молода була арештована без права внесення застави на 60 діб.