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Події

Встановлено 130 осіб, які можуть бути причетними до заворушень на Петропавлівській Борщагівці

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Поліцейські Національної поліції України разом зі Службою безпеки України встановили 130 осіб, які можуть бути причетними до заворушень на Петропавлівській Борщагівці, повідомляє Нацполіція в телеграм-каналі в четвер.

"Станом на зараз у межах проведених заходів кримінальними аналітиками поліції встановлено, що серед них 27 осіб брали активну участь у протиправних діях, ще 24 – поводилися агресивно, підбурювали суспільство та навмисне провокували конфлікти з правоохоронцями й військовослужбовцями Національної гвардії України", – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, внаслідок подій було значно пошкоджено чотири службові автомобілі поліції та автобус НГУ.

"Діям усіх активних учасників буде надано правову оцінку у межах розслідувань Нацполіції, СБУ та ОГП. Робота триває", – зазначають в поліції.

Докладніше про події - в матеріалі

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · правоохоронні органи та суди, відділ політики
Редактор · Політичні новини
#борщагівка #нацполіція #встановлені #петропавлівська_борщагівка
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