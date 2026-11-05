Встановлено 130 осіб, які можуть бути причетними до заворушень на Петропавлівській Борщагівці

Поліцейські Національної поліції України разом зі Службою безпеки України встановили 130 осіб, які можуть бути причетними до заворушень на Петропавлівській Борщагівці, повідомляє Нацполіція в телеграм-каналі в четвер.

"Станом на зараз у межах проведених заходів кримінальними аналітиками поліції встановлено, що серед них 27 осіб брали активну участь у протиправних діях, ще 24 – поводилися агресивно, підбурювали суспільство та навмисне провокували конфлікти з правоохоронцями й військовослужбовцями Національної гвардії України", – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, внаслідок подій було значно пошкоджено чотири службові автомобілі поліції та автобус НГУ.

"Діям усіх активних учасників буде надано правову оцінку у межах розслідувань Нацполіції, СБУ та ОГП. Робота триває", – зазначають в поліції.

Докладніше про події - в матеріалі.